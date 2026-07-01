Visite Foullon ou la transformation de la ville de Doué la Fontaine Doué-en-Anjou
vendredi 17 juillet 2026 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Visite Foullon ou la transformation de la ville de Doué la Fontaine
Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-17
La visite abordera les transformations que Foullon apporta à la ville.
Si cette visite racontera comment et pourquoi Foullon améliora le centre-ville, c’est aussi l’occasion de relater l’histoire de certains lieux avec un regard nouveau.
Le baron Foullon, un des personnages le plus important sous Louis XV et Louis XVI, apporta de nombreuses transformations à la ville de Doué la Fontaine.
La visite racontera ces transformations en lien avec d’autres travaux qu’il ait pu faire au sein de ses autres domaine, mais aussi l’évolution de certaines places de Doué la Fontaine, comme celle des Fontaines. Sans oublier l’arrivée des pépinières qui ont modifié le paysage de la ville.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 17 juillet 2026 de 16h30 à 18h30. .
Place des Fontaines Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com
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English :
The tour will explore the changes Foullon brought to the city.
While this tour will explain how and why Foullon improved the city center, it will also provide an opportunity to revisit the history of certain places from a new perspective.
L’événement Visite Foullon ou la transformation de la ville de Doué la Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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