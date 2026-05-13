Visite gestuelle avec Levent Beskardes, poète et comédien sourd, MAC VAL, Vitry-sur-Seine
Visite gestuelle avec Levent Beskardes, poète et comédien sourd, MAC VAL, Vitry-sur-Seine samedi 23 mai 2026.
Visite gestuelle avec Levent Beskardes, poète et comédien sourd Samedi 23 mai, 17h00 MAC VAL Val-de-Marne
Durée : 1h. Tout public, accessible aux personnes sourdes et entendantes Informations : reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Une visite en « communication gestuelle naturelle » pour s’exprimer en utilisant le corps, pour dire quelque chose, par gestes et en direct, sans mots et lexique pré-existant. Avec un conférencier du musée et en dialogue avec le public, Levent Beskardes partage son regard et ses questionnements sur les œuvres de l’exposition « Le genre idéal ».
Durée : 1h
Tout public, accessible aux personnes sourdes et entendantes
Informations : reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« link »: « mailto:reservation@macval.fr »}] Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Visite gestuelle avec Levent Beskardes, poète et comédien sourd
©Tony Trichanh
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