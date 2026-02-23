Visite gourmande avec fromages Journée mondiale du fromage Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon
Visite gourmande avec fromages Journée mondiale du fromage Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon samedi 23 mai 2026.
Dijon
La Nuit des Musées
Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon Côte-d’Or
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de La Nuit des Musées, poussez les portes de notre espace muséographique et laissez-vous guider dans une atmosphère unique et gourmande !
Profitez d’une visite guidée immersive autour des secrets du pain d’épices, suivie d’une dégustation apéritive en fin de parcours, dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée au musée !
?? Samedi 23 mai
Deux sessions disponibles 18h00 et 19h30
Durée 1h de visite suivie d’une dégustation
?? Tarif 9€ par personne .
Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Nuit des Musées
L’événement La Nuit des Musées Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)