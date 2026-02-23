Visite gourmande avec fromages Journée mondiale du fromage Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon

Dijon

La Nuit des Musées

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de La Nuit des Musées, poussez les portes de notre espace muséographique et laissez-vous guider dans une atmosphère unique et gourmande !

Profitez d’une visite guidée immersive autour des secrets du pain d’épices, suivie d’une dégustation apéritive en fin de parcours, dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée au musée !

?? Samedi 23 mai

Deux sessions disponibles 18h00 et 19h30

Durée 1h de visite suivie d’une dégustation

?? Tarif 9€ par personne .

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Nuit des Musées

L’événement La Nuit des Musées Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)