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Visite gourmande avec fromages Journée mondiale du fromage Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon

Visite gourmande avec fromages Journée mondiale du fromage Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Fabrique de Pain d'Epices Mulot et Petitjean

Adresse : 6 Boulevard de l'Ouest

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 9 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

La Nuit des Musées

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de La Nuit des Musées, poussez les portes de notre espace muséographique et laissez-vous guider dans une atmosphère unique et gourmande !

Profitez d’une visite guidée immersive autour des secrets du pain d’épices, suivie d’une dégustation apéritive en fin de parcours, dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée au musée !

?? Samedi 23 mai

Deux sessions disponibles 18h00 et 19h30

Durée 1h de visite suivie d’une dégustation

?? Tarif 9€ par personne   .

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La Nuit des Musées

L’événement La Nuit des Musées Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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