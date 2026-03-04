Visite goûter, MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier

Visite goûter Samedi 7 mars, 15h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Sur inscription – Plein tarif : 6€ / Abonnement 1 an (1 accompagnant gratuit) : 20 € / Réduit : 4€ / Gratuit : moins de 26 ans, scolaires, titulaires du RSA, droit à l’accompagnement, guides conférenciers et accompagnants CMI (besoin d’accompagnant), etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Visite goûter pour les enfants de 3 à 5 ans

Dans le cadre du Festival Ribambelle (anciennement « Mois de la Petite Enfance »), laissez-vous guider à travers une visite savoureuse et ludique, ponctuée de petites dégustations inspirées des panneaux de MUSE Découverte. Cette balade gourmande éveillera la curiosité, les papilles et l’imaginaire des petits comme des grands !

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Une escapade gourmande au cœur des œuvres d’art !