Visite gratuite du parcours, MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans

Informations pratiques

Visite gratuite du parcours 19 et 20 septembre MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On découvre sa collection permanente, riche de milliers de spécimens – animaux naturalisés, insectes, fossiles, squelettes, roches et minéraux – mais aussi d’objets archéologiques, à travers une scénographie immersive qui favorise la participation du public. Plongés dans la pénombre mystérieuse de ses espaces, on explore l’évolution du vivant et le fonctionnement des milieux naturels.

MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6, rue Marcel-Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement https://twitter.com/MuseumOrleans;https://www.facebook.com//MuseumOrleans;https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-orleans Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Avec ses 5 niveaux et 1200 spécimens et échantillons exposés (sur 435000), le MOBE propose une découverte du monde qui nous entoure. gare SNCF Orléans – Gare routière Orléans. Tram ligne B

On découvre sa collection permanente, riche de milliers de spécimens, animaux naturalisés, insectes, fossiles, squelettes, roches et minéraux.

©clélie creation