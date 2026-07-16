[Visite guidée] 30 min d’arrêt à la gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation, Tiers-lieux Pang! La Gare, Felletin

Informations pratiques

[Visite guidée] 30 min d’arrêt à la gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation Vendredi 18 septembre, 09h00 Tiers-lieux Pang! La Gare Creuse

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

30 minutes d’arrêt à la gare de Felletin : voyagez au cœur de l’histoire et de l’innovation.

Réouverte en mars 2022, la gare de Felletin se transforme en tiers-lieu vivant, pensé comme un espace collectif et culturel. Fruit d’un long processus de réhabilitation collective, elle fait aujourd’hui le lien entre mémoire ferroviaire et vitalité contemporaine.

Lors de cette visite guidée de 30 minutes, vous découvrirez comment l’architecture d’origine et les vestiges de l’activité ferroviaire, tels que l’escalier, le comptoir SNCF ou encore les peintures anciennes, ont été soigneusement préservés.

Vous découvrirez également la métamorphose du lieu en espace d’hospitalité, d’échanges et de pratiques : salon convivial, café associatif, cantine, bureaux partagés, expositions, ateliers et espaces de formation.

Cette visite mettra enfin en lumière un projet collectif et territorial, porté par plusieurs associations locales.

Tiers-lieux Pang! La Gare 23 Avenue de la Gare, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 09 72 55 49 91 https://www.panglagare.com/ https://www.facebook.com/Association.PANG/;https://www.instagram.com/lagaredefelletin/ [{« type »: « email », « value »: « lieu@panglagare.com »}] « L’association PANG !, pour « Point d’Arrêt Nouvellement Géré ! », a ouvert en 2021 dans l’ancienne gare SNCF de Felletin. Ce tiers-lieu propose différents services : cantine et café associatif, espace de coworking, ateliers (selon la programmation), et espace d’exposition. La Gare est un lieu ouvert à tous.tes, n’hésitez pas à passer la porte ou à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements ! Parking gratuit à proximité et gare routière

30 min d’arrêt à la Gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation

©Béatrice Baudoin