Visite guidée à deux voix de l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Parthenay

Visite guidée à deux voix de l’église Sainte-Croix Vendredi 18 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 Église Sainte-Croix Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Avec Émilie Biraud, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire Parthenay-Gâtine, et Pauline Berger, référente Monuments historiques de la Ville de Parthenay.

Le port du casque de chantier est obligatoire ; il sera fourni sur place.

Jauge très limitée.

Église Sainte-Croix 28 Rue Prosper Jouneau, 79200 Parthenay, France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 94 90 27 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parthenay.fr »}] Construite à l’intérieur des remparts de la citadelle, l’église et son chapître remontent au XIe siècle. Une nouvelle église fut vraisemblablement édifiée vers 1140 puis agrandie à la fin du XIIe siècle (coupole ovoïde de style Plantagenêt à la croisée des transepts et réfection du choeur). Elle fut transformée en collégiale vers le début du XIVe siècle puis devint la nécropole des Larchevêque après Parthenay-le-Vieux. le clocher actuel fut construit en 1457. De 1665 à 1669, le duc de Mazarin confia des travaux à l’architecte Cornerse (allongement des deux absidioles du choeur mises en communication avec l’abside axiale , construction de la sacristie , obstruction des baies du choeur…). La façade ouest fut reconstruite en 1750 avec les pierres du château. D’importants travaux de restauration eurent lieu entre 1852 et 1855. L’édifice présente une masse rectangulaire compacte, constituée par la nef et les bras de transept d’où se dégage la haute tour carrée du clocher. Le choeur, plus étroit et plus bas, est cantonné de deux chapelles basses. Porte aux voussures sculptées. Baies romanes percées dans le mur goutterot sud. La nef, voûtée d’un berceau au cintre brisé, est cantonnée de deux bas-côtés voûtés de demi-berceaux sur doubleaux en arc brisé, surmontés d’un mur-diaphragme. Les croisillons sont voûtés en berceau.

Avec Émilie Biraud, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire Parthenay-Gâtine, et Pauline Berger, référente Monuments historiques de la Ville de Parthenay.

©R. Robelin, Ville de Parthenay