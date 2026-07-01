Visite guidée : à la découverte de la Banque de France à Limoges, Banque de France, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de la Banque de France à Limoges Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Découvrez la Banque de France et ses missions, exercées au sein de l’hôtel Naurissart à Limoges.

Banque de France 8 boulevard Carnot, 87000 Limoges Limoges 87085 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 34 14 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://admin.weezevent.com/ticket/O852311/E2145801/settings/sessions »}]

Découverte de la Banque de France et de ses missions exercées dans l’Hôtel NAURISSART à Limoges