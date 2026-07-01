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Visite guidée : à la découverte de la Banque de France à Limoges, Banque de France, Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
8 boulevard Carnot, 87000 Limoges
Ville
87085 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau.

Visite guidée : à la découverte de la Banque de France à Limoges Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Découvrez la Banque de France et ses missions, exercées au sein de l’hôtel Naurissart à Limoges.

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Découverte de la Banque de France et de ses missions exercées dans l’Hôtel NAURISSART à Limoges

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