Visite guidée « A la découverte de la cathédrale », Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes

Informations pratiques

Visite guidée « A la découverte de la cathédrale » 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir lors de visites guidées l’histoire de la cathédrale de Troyes.

Visites toutes les heures.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place Saint-Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325769818 http://www.cathedraledetroyes.com Elle est considérée comme une véritable merveille de l’architecture gothique, construite en partie sur pilotis et possédant une façade, avec ses trois portails flamboyants, œuvre de Martin Chambiges, célèbre maître maçon parisien du 16e siècle. La tour Saint-Paul est inachevée depuis 1545. De plus, elle fait état d’une des plus grandes surfaces de verrières historiées de France (1500 m²) avec des vitraux du 13e siècle dans le chœur et des 15e et 16e siècles dans la nef. Cela constitue un fantastique livre d’images pour l’étude de l’évolution de l’art du vitrail au fil des siècles. Depuis 1793, elle abrite également l’orgue de l’abbaye de Clairvaux, derrière la grande rosace de 8m de diamètre.

Son Trésor renferme notamment la Châsse de Saint-Bernard de Clairvaux, ornement liturgique en soie rouge brodé de 53 médaillons du 13e siècle et une belle collection d’émaux mosans et limousins, de reliques, insignes (12e siècle – 13e siècle).

Venez découvrir lors de ses visites guidées l’histoire de la cathédrale de Troyes.

© Marei-Anne Ballot