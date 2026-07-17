Visite guidée : à la découverte de la maison dite d’Armagnac, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de la maison dite d’Armagnac Samedi 19 septembre, 17h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Habituellement fermée au public, la maison dite d’Armagnac ouvre exceptionnellement ses portes.

Emblème de l’architecture Renaissance en Rouergue, cet édifice se distingue par ses sculptures, ses décors et la richesse de son histoire. Cette visite vous invite à découvrir un monument majeur du patrimoine ruthénois et à porter un nouveau regard sur ses qualités architecturales, ses enjeux de conservation et sa vulnérabilité.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Habituellement fermée au public, la Maison dite d’Armagnac ouvre exceptionnellement ses portes. Emblème de l’architecture Renaissance en Rouergue, cet édifice est remarquable aussi pour ses ses et à …

©Direction du patrimoine culturel Rodez agglomération