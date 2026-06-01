Visite guidée : à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie, Musée connaissance du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée : à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie 19 et 20 septembre Musée connaissance du Cotentin Manche

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant ces deux journées, des visites guidées seront assurées par les bénévoles qui animent ce lieu de mémoire. Un voyage dans le temps à la découverte d’un pan méconnu du passé du Cotentin, à travers l’histoire de la Manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830). Fondé par Colbert, l’établissement a fourni les 357 miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles.

Musée connaissance du Cotentin 25 rue du Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50470 La Glacerie Manche Normandie 07 71 18 98 54 http://museeconnaissanceducotentin.com Ce musée est installé dans une ancienne ferme du XVIII ème siècle située à environ 1km du Village de la Verrerie, site de l’ancienne Manufacture des Glaces à miroirs de Tourlaville.

Des souvenirs de cette industrie qui fournit les glaces de la Galerie des Glaces du Château de Versailles ainsi que de nombreux témoignages de la vie artisanale et agricole du Cotentin y sont présentés. Parking à proximité, musée situé au sein du hameau Luce.

Durant ces deux journées, des visites guidées seront assurées par les bénévoles qui animent ce lieu de mémoire. Un voyage dans le temps à la découverte d’un pan méconnu du passé du Cotentin, à de la…

©Musée Connaissance du Cotentin