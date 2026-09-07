Visite guidée à la découverte de la préservation du patrimoine naturel de la chaine des lacs, Pavillon de chasse, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée à la découverte de la préservation du patrimoine naturel de la chaine des lacs Samedi 19 septembre, 14h30 Pavillon de chasse Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h, partez à la découverte de l’incroyable richesse naturelle du lac du Héron !

Suivez le guide de la MEL qui vous décrira les actions mises en place aux abords de la chaine des lacs pour assurer la sauvegarde du Patrimoine Naturel.

Horaires

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h

Rendez-vous devant le Pavillon de Chasse, 9 chemin du Grand Marais.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Pavillon de chasse 9 chemin du grand marais, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] D’après une date relevée sur le bâtiment, ce pavillon de chasse est construit en 1685 dans ce qui est alors un marais. Zone de pacage et de chasse, il est traversé par un petit affluent de la Marque, le courant Maître-David. Le pavillon est successivement la propriété des familles de Brigode, puis Montalembert.

Le bâtiment est réalisé avec les matériaux locaux traditionnels : la brique et le calcaire de Lezennes, employé pour les encadrements des ouvertures, le chaînage des angles et les moulures. Une corniche, située en haut des murs extérieurs, supporte les rives d’une toiture à quatre pans.

Façades et toiture sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1951.

À partir du début des années 1970, la réalisation de la ville nouvelle se matérialise dans ce secteur par l’aménagement du parc et du lac du Héron. L’ancien rendez-vous de chasse est devenu une maison d’habitation divisée en deux logements en location. En 1973, l’Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est rachète le bâtiment. En décembre 1982, l’édifice qui a subi des dégradations depuis son expropriation est remis à la commune de Villeneuve-d’Ascq. Celle-ci décide, fin 1983, de le faire entièrement restaurer par Les Compagnons du Devoir, dans le cadre d’un chantier école.

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h, partez à la découverte de l’incroyable richesse naturelle du lac du Héron ! visite guidée nature

Ville de Villeneuve d’Ascq