Visite guidée : à la découverte de l’ancien palais, Historial Jeanne d’Arc, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de l’ancien palais 19 et 20 septembre Historial Jeanne d’Arc Seine-Maritime

Durée 1h, ouverture des réservations début sept.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de l’ancien Palais archiépiscopal. Au cours d’une déambulation de salle en salle contemplez les richesses architecturales du lieu : voûtes gothiques, décor sculptés, escalier monumental… Cette visite est l’occasion de parcourir plus de 8 siècles d’Histoire. Façonné par les différents archevêques qui y ont vécu, le monument est une véritable frise chronologique dont vous percerez tous les mystères.

Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 52 48 09 https://www.historial-jeannedarc.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Au pied de la Cathédrale de Rouen, dans le majestueux Palais de l’Archevêché, venez revivre le destin incroyable de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique à couper le souffle. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Historial propose une visite libre pour découvrir le monument en dehors du parcours numérique. Le lieu se situe dans le centre historique de Rouen et est donc accessible facilement à pied au grâce au réseau Astuce. Trois parkings à proximité permettent de se garer.

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de l’ancien Palais archiépiscopal. Au cours d’une déambulation de salle en salle contemplez les richesses architecturales du lieu : voûtes gothiques, de…

©Alan Aubry-Métropole Rouen Normandie