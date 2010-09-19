Visite guidée à la découverte de l’art dans la ville, Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville, Villeneuve-d’Ascq

samedi 19 septembre 2026 · Suivez le Guide - À la découverte de l’art dans la ville · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Visite guidée à la découverte de l’art dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 10h, suivez le guide à la découverte des œuvres d’art qui agrémentent les quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville.

De multiples œuvres d’art jalonnent les rues de la ville et font parties de nos points de repères. Ce patrimoine artistique est pourtant particulièrement fragile et parfois difficile à sauvegarder….

Horaires

Samedi 19 septembre à 10h.

RDV Station Métro Pont de Bois

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville Métro Pont de Bois rue Baudouin IX 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Pont de Bois Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre à 10h, suivez le guide à la découverte des œuvres d’art qui agrémentent les quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville. visite guidée patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq