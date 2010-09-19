Visite guidée à la découverte de l’art dans la ville, Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Suivez le Guide - À la découverte de l’art dans la ville · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée à la découverte de l’art dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 10h, suivez le guide à la découverte des œuvres d’art qui agrémentent les quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville.
De multiples œuvres d’art jalonnent les rues de la ville et font parties de nos points de repères. Ce patrimoine artistique est pourtant particulièrement fragile et parfois difficile à sauvegarder….
Horaires
Samedi 19 septembre à 10h.
RDV Station Métro Pont de Bois
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Suivez le Guide – À la découverte de l’art dans la ville Métro Pont de Bois rue Baudouin IX 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Pont de Bois Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 10h, suivez le guide à la découverte des œuvres d’art qui agrémentent les quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville. visite guidée patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026