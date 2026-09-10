Visite guidée : à la découverte de Puisserguier au siècle dernier, Écomusée de la vie d’autrefois, Puisserguier

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de Puisserguier au siècle dernier 19 et 20 septembre Écomusée de la vie d’autrefois Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Écomusée de la vie d’autrefois – Visites libres et commentées

Au cœur de l’ancienne école des filles (XIXᵉ siècle), l’association Les Mémoires de Puisserguier vous invite à découvrir Puisserguier au siècle dernier à travers plus de 3 500 objets exposés.

Au programme :

Salle de classe reconstituée : écriture à la plume Sergent Major, encre violette, pupitres anciens, outils et objets de l’écolier et du maître

Intérieurs d’autrefois et commerces d’antan : épicerie, mercerie, coiffeur, pharmacie…

Culture viticole : charrette, pressoir, outils et traditions de la vigne

Hommage aux pompiers

Toute l’année, retrouvez des expositions temporaires et des animations (atelier d’écriture, calcul mental, épreuves du certificat d’études, expositions photos, conférences…).

Écomusée de la vie d’autrefois Rue de la Gaie Sortie, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 La Tuilerie Hérault Occitanie 06 76 47 20 57 http://ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr https://www.facebook.com/corinnepresidente/;http://centrederessourcesdesmemoires.blogs.midilibre.com/ Musée des objets de la vie au siècle dernier, l’écomusée de la vie d’autrefois est installé dans l’ancienne école publique du village. Il comprend une salle de classe reconstituée, un intérieur d’autrefois, les commerces d’antan (épicerie, mercerie, salon de coiffure…), les pompiers et le garage. Il permet de découvrir la viticulture à travers différents outils et objets de vigne. À disposition : photos, cartes postales, documents anciens, livres, et revues. Accès par l’A9 sortie 36.

Écomusée de la vie d’autrefois – Visites libres et commentées

© Melkan Bassil