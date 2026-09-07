Visite guidée : À la découverte d’un chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite guidée : À la découverte d’un chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Sans réservation – Visites gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne vous invite à une exploration culturelle et sensorielle inédite. Ce monument majestueux, devenu le patrimoine de tous les Stéphanois, est un authentique chef-d’œuvre érigé dans la pure tradition millénaire de l’artisanat du Royaume chérifien.

Laissez-vous transporter par l’excellence des savoir-faire ancestraux marocains qui ont métamorphosé la matière brute en une symphonie visuelle. Votre regard sera captivé par les tesselles du Zellige aux majestueuses compositions florales et géométriques, ainsi que par l’extraordinaire dentelle minérale du plâtre ciselé habillant les murs, les plafonds et les arcs. L’immersion se poursuit avec la chaleur du bois précieux de cèdre du Moyen Atlas, délicatement sculpté et peint, avant de s’achever sous l’éclat des somptueux lustres en laiton, fruits de l’alchimie de la dinanderie traditionnelle.

Acteur culturel résolument engagé dans la transmission interculturelle et le vivre-ensemble dans le plus strict respect des valeurs républicaines, cet édifice est un espace d’ouverture qui invite chaque visiteur à admirer un patrimoine partagé.

L’accueil du grand public se fait sans aucune réservation et les visites guidées sont entièrement gratuites. Afin de préserver le caractère institutionnel des lieux, une tenue correcte est simplement requise pour l’ensemble des visiteurs.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne vous invite à une exploration culturelle et sensorielle inédite. Ce monument majestueux, devenu le…

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