Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural, Cathédrale et cloître Notre-Dame, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale et cloître Notre-Dame · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural 19 et 20 septembre Cathédrale et cloître Notre-Dame Aisne
Jauge limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
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Cathédrale et cloître Notre-Dame Place Gautier de Mortagne, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323202654 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
Modillon, tympan, étrésillon : ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant c’est grâce à eux que l’on peut nommer et décrire les différentes parties d’un édifice. Dans le cadre des Journées du…
© OT Pays de Laon
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