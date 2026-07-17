Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural, Cathédrale et cloître Notre-Dame, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural 19 et 20 septembre Cathédrale et cloître Notre-Dame Aisne

Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Modillon, tympan, étrésillon : ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant c’est grâce à eux que l’on peut nommer et décrire les différentes parties d’un édifice. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ces éléments d’architecture et leur emploi dans le patrimoine de Laon…

Cathédrale et cloître Notre-Dame Place Gautier de Mortagne, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323202654 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

Modillon, tympan, étrésillon : ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant c’est grâce à eux que l’on peut nommer et décrire les différentes parties d’un édifice. Dans le cadre des Journées du…

© OT Pays de Laon