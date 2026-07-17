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Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural, Cathédrale et cloître Notre-Dame, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale et cloître Notre-Dame · Laon

Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural, Cathédrale et cloître Notre-Dame, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale et cloître Notre-Dame
Adresse
Place Gautier de Mortagne, 02000 Laon, France
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Jauge limitée à 20 personnes

Visite guidée à Laon : Balade autour du vocabulaire architectural 19 et 20 septembre Cathédrale et cloître Notre-Dame Aisne

Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

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Cathédrale et cloître Notre-Dame Place Gautier de Mortagne, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323202654 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
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© OT Pays de Laon

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