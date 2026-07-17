Visite guidée à Laon : La chapelle des Templiers, Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : La chapelle des Templiers Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:55:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:55:00+02:00

Elle demeure l’un des plus beaux témoignages de l’époque médiévale à Laon : cette chapelle funéraire, créée par l’ordre des Chevaliers du Temple et tout récemment restaurée, vous ouvre ses portes tout le week-end. Une belle opportunité de découvrir l’histoire de cet édifice et d’en savoir plus sur le quotidien d’une maison de ville templière…

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Au cœur de la cité médiévale, le Musée du Pays de Laon est installé depuis 1891 dans l’ancien hôtel des templiers.

La charmante chapelle romane des templiers, classée au titre des monuments historiques, se trouve dans le parc du musée.

L’Ordre du Temple fut fondé en 1128 et l’évêque de Laon favorisa leur installation dans la ville sur un terrain appartenant au roi de France, situé au sud de l’enclos des chanoines. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut érigée autour de 1140 : l’octogone et le chœur sont les parties les plus anciennes ; le porche fut ajouté quelques décennies plus tard.

L’édifice abrite aujourd’hui quelques éléments lapidaires appartenant aux collections du musée et se visite librement lors des heures d’ouverture du musée

Elle demeure l’un des plus beaux témoignages de l’époque médiévale à Laon : cette chapelle funéraire, créée par l’ordre des Chevaliers du Temple et tout récemment restaurée, vous ouvre ses portes le…

© OT Pays de Laon