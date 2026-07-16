Visite guidée à Laon : Le cimetière Saint-Just, Cimetière Saint-Just, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Saint-Just · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : Le cimetière Saint-Just 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Just Aisne
Jauge limitée à 15 personnes / se présenter 15 min avant chaque heure pleine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fondé onze ans avant le cimetière du Père Lachaise, le cimetière de la ville haute raconte deux siècles de sépultures. Au pied des remparts, sur un terrain accidenté, certaines tombes présentent un éventail très varié d’architectures funéraires et racontent des histoires individuelles ou familiales.
Cette année, les visites porteront sur le monde enseignant, en écho à l’expo présentée Maîtres et élèves à LAON du XVIIe au XXe en lien avec le cimetière Saint-Just.
Cimetière Saint-Just Rue Milon de Martigny 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Fondé onze ans avant le cimetière du Père Lachaise, le cimetière de la ville haute raconte deux siècles de sépultures. Au pied des remparts, sur un terrain accidenté, certaines tombes présentent un …
© GRECS / Eric Charlier
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