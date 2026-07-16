Visite guidée à Laon : Le street art, l’art de passage, Cathédrale Notre-Dame de Laon, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : Le street art, l’art de passage Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Limitée à 25 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les œuvres de street art sont par nature éphémères, et sont en danger car souvent amenées à disparaître et à être remplacées; partons à la rencontre des quelques exemples situés en ville haute…

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] La cathédrale Notre-Dame de Laon actuelle est l’héritière d’un ancien édifice, bâti sous les Carolingiens et détruit lors de l’insurrection communale de 1112. La mi-XIIe siècle, époque d’expansion économique et urbaine, verra le début du chantier de ce qui restera comme l’un des plus beaux exemples de gothique dit primitif…En effet, la nouvelle construction fait la part belle à la lumière, avec son élévation à quatre niveaux (arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes), ses larges roses, luminosité qui est rehaussée par l’utilisation de la pierre calcaire pour sa construction. Achevée vers 1235, la cathédrale connaîtra une grande restauration courant XIXe, puis de nouveau depuis les années 2000.

A noter que l’édifice accueille depuis le 3/09/2021 un « Bleuet de la mémoire » (œuvre réalisée par l’artiste Matt Seaward) offert par l’évêque de Durham (GB) en souvenir des soldats tombés durant la Première Guerre. Concernant ses horaires d’ouverture, la cathédrale est ouverte chaque jour de 8h à 18h30 et peut se visiter librement…

Les œuvres de street art sont par nature éphémères, et sont en danger car souvent amenées à disparaître et à être remplacées; partons à la rencontre des quelques exemples situés en ville haute…

© OT du Pays de Laon