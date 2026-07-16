Visite guidée à Laon : L’église abbatiale Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, 02000 Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin, 02000 Laon · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : L’église abbatiale Saint-Martin Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Martin, 02000 Laon Aisne
Jauge limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Souvent confondue avec la cathédrale en raison de ses dimensions impressionnantes, l’église Saint-Martin de Laon appartenait à une grande abbaye du XIIe siècle de l’ordre des Prémontrés; venez en découvrir l’histoire et parcourir son imposante nef, et ne ratez pas sa crèche « cachée »…
Eglise Saint-Martin, 02000 Laon Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
Souvent confondue avec la cathédrale en raison de ses dimensions impressionnantes, l’église Saint-Martin de Laon appartenait à une grande abbaye du XIIe siècle de l’ordre des Prémontrés; venez en et…
© OT Pays de Laon
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