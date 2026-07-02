Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives » 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !
Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France
Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !
© Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA)
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