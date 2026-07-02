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Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon

Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne
Adresse
Parc Foch, 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives » 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France
Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !

© Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA)

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