Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : « Les coulisses des Archives » 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France

Avec cette visite, pénétrez au coeur des salles de tri, des magasins ou encore du précieux coffre-fort des Archives départementales !

© Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA)