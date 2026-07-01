Visite guidée à Laon : L’hôtel du Petit-Saint-Vincent, Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : L’hôtel du Petit-Saint-Vincent 19 et 20 septembre Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Aisne
Accès gratuit / limitée à 20 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’opportunité de découvrir cet ancien refuge de l’abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifice remarquable édifié entre 1529 et 1537 et caractéristique de l’architecture du début de l’époque moderne…
A noter qu’il abrite désormais l’association des Métiers d’Art de Picardie qui y expose fréquemment ses créations…
Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
L’opportunité de découvrir cet ancien refuge de l’abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifice remarquable édifié entre 1529 et 1537 et caractéristique de l’architecture du début de l’époque A…
OT Pays de Laon
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