Visite guidée à Laon : L’hôtel du Petit-Saint-Vincent, Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : L’hôtel du Petit-Saint-Vincent 19 et 20 septembre Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Aisne

Accès gratuit / limitée à 20 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’opportunité de découvrir cet ancien refuge de l’abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifice remarquable édifié entre 1529 et 1537 et caractéristique de l’architecture du début de l’époque moderne…

A noter qu’il abrite désormais l’association des Métiers d’Art de Picardie qui y expose fréquemment ses créations…

Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

L’opportunité de découvrir cet ancien refuge de l’abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifice remarquable édifié entre 1529 et 1537 et caractéristique de l’architecture du début de l’époque A…

OT Pays de Laon