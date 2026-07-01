Visite guidée à Laon : L’orgue de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Laon, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : L’orgue de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Jauge limitée à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez vous immerger au cœur du chantier de restauration de l’orgue de la cathédrale de Laon !

Rendez-vous devant le portail d’entrée de la cathédrale (porte droite de façade).

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] La cathédrale Notre-Dame de Laon actuelle est l’héritière d’un ancien édifice, bâti sous les Carolingiens et détruit lors de l’insurrection communale de 1112. La mi-XIIe siècle, époque d’expansion économique et urbaine, verra le début du chantier de ce qui restera comme l’un des plus beaux exemples de gothique dit primitif…En effet, la nouvelle construction fait la part belle à la lumière, avec son élévation à quatre niveaux (arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes), ses larges roses, luminosité qui est rehaussée par l’utilisation de la pierre calcaire pour sa construction. Achevée vers 1235, la cathédrale connaîtra une grande restauration courant XIXe, puis de nouveau depuis les années 2000.

A noter que l’édifice accueille depuis le 3/09/2021 un « Bleuet de la mémoire » (œuvre réalisée par l’artiste Matt Seaward) offert par l’évêque de Durham (GB) en souvenir des soldats tombés durant la Première Guerre. Concernant ses horaires d’ouverture, la cathédrale est ouverte chaque jour de 8h à 18h30 et peut se visiter librement…

Venez vous immerger au cœur du chantier de restauration de l’orgue de la cathédrale de Laon !

© Les Amis des Orgues de Laon