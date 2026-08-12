Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Visite guidée à travers la Ville
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées d’environ une heure à la découverte du patrimoine récemment remis en valeur dans la ville, avec l’ouverture de lieux encore peu connus du public.
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes. .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 76 29
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English : Visite guidée à travers la Ville
L’événement Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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