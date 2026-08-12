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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École

Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Visite guidée à travers la Ville

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées d’environ une heure à la découverte du patrimoine récemment remis en valeur dans la ville, avec l’ouverture de lieux encore peu connus du public.

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.   .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 76 29 

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English : Visite guidée à travers la Ville

L’événement Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

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