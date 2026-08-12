Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Visite guidée à travers la Ville

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées d’environ une heure à la découverte du patrimoine récemment remis en valeur dans la ville, avec l’ouverture de lieux encore peu connus du public.

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 76 29

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English : Visite guidée à travers la Ville

L’événement Visite guidée à travers la Ville Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre