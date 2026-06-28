Visite guidée, Abbaye Saint-Nicolas, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint-Nicolas · Angers
Informations pratiques
Visite guidée 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Nicolas Maine-et-Loire
Limité à 25 personnes | Réservation ouverte jusqu’au vendredi 18/09 à 16h | Accès piéton
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Visite guidée de l’intérieur de l’abbaye Saint-Nicolas (vestiges du XIIème siècle, architecture XVIIIème) et du jardin arrière
Abbaye Saint-Nicolas 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.bonpasteur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 72 12 40 »}] Monument historique appartenant à la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur.
Visite guidée de l’intérieur de l’abbaye Saint-Nicolas (vestiges du XIIème siècle, architecture XVIIIème) et du jardin arrière
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
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