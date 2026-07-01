Visite guidée accompagnée des élèves de l’école, Cité scolaire de Baudelaire, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée accompagnée des élèves de l’école Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Cité scolaire de Baudelaire Nord

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Construite à la fin du 19e siècle pour accueillir une congrégation religieuse dédiée à l’enseignement, la cité scolaire Baudelaire devient rapidement un collège municipal de jeunes filles, avant d’être transformée en lycée. Au fil des décennies, l’établissement connaît plusieurs phases d’agrandissement et de modernisation. Il devient mixte au début des années 1970 et ouvre aujourd’hui ses portes pour faire parler les murs à travers les voix de ses élèves.

Visite guidée de l’ancien collège et lycée de jeunes filles accompagnée des élèves de l’école, le samedi à 10h et 14h – durée 1h30

Cité scolaire de Baudelaire 23 avenue Le Nôtre, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Construite à la fin du 19e siècle pour accueillir une congrégation religieuse dédiée à l’enseignement, la cité scolaire Baudelaire devient rapidement un collège municipal de jeunes filles, avant en à…

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