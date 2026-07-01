Visite guidée accompagnée des élèves de l’école, Cité scolaire de Baudelaire, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Cité scolaire de Baudelaire · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée accompagnée des élèves de l’école Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Cité scolaire de Baudelaire Nord
Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Construite à la fin du 19e siècle pour accueillir une congrégation religieuse dédiée à l’enseignement, la cité scolaire Baudelaire devient rapidement un collège municipal de jeunes filles, avant d’être transformée en lycée. Au fil des décennies, l’établissement connaît plusieurs phases d’agrandissement et de modernisation. Il devient mixte au début des années 1970 et ouvre aujourd’hui ses portes pour faire parler les murs à travers les voix de ses élèves.
Visite guidée de l’ancien collège et lycée de jeunes filles accompagnée des élèves de l’école, le samedi à 10h et 14h – durée 1h30
Cité scolaire de Baudelaire 23 avenue Le Nôtre, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Construite à la fin du 19e siècle pour accueillir une congrégation religieuse dédiée à l’enseignement, la cité scolaire Baudelaire devient rapidement un collège municipal de jeunes filles, avant en à…
© Ville de Roubaix
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