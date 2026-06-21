Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine 19 et 20 septembre Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:55:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00

Figure unique et iconoclaste de son époque, reine aux deux couronnes, venez découvrir ou redécouvrir en sa demeure l’épopée d’Aliénor d’Aquitaine.

Inscription uniquement sur place le jour-même.

Visites traduite en LSF le samedi 19 septembre à 13h15.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Figure unique et iconoclaste de son époque, reine aux deux couronnes, venez découvrir ou redécouvrir en sa demeure l’épopée d’Aliénor d’Aquitaine.

©Eloïse Picquet-Billaudeau