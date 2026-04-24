Visite guidée architecturale, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
Visite guidée architecturale, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée architecturale 19 et 20 septembre Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados
Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max, réservation à partir du 8/09.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la bibliothèque sous l’angle de l’architecture.
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 47 00 »}] libre
Journées européennes du patrimoine 2026
©Virginie Meigné
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