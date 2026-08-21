Visite guidée « Architecture et espace », Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée « Architecture et espace » 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

À partir de 15 ans. Départ de la visite : hall du Studium.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visitez la bibliothèque du Studium, superbe bâtiment de verre de 10 800 m2 tout en courbes et en transparence d’une blancheur harmonieuse. Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, c’est un lieu au service des missions de l’université.

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://jardin-sciences.unistra.fr/ »}] Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.

L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

Visitez la bibliothèque du Studium, superbe bâtiment de verre de 10 800 m2 tout en courbes et en transparence d’une blancheur harmonieuse. Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de…

© T.Guignard