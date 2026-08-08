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Visite guidée, Atelier Verre et Lumière, La Clayette

vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Verre et Lumière · La Clayette

Visite guidée, Atelier Verre et Lumière, La Clayette

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Verre et Lumière
Adresse
19 rue du Commerce, 71800 La Clayette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
limité à 7 personnes

Visite guidée 18 – 20 septembre Atelier Verre et Lumière Saône-et-Loire

limité à 7 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à un atelier sur les vitraux : classiques au plomb, Tiffany et « autres objets de lumière ».

Atelier Verre et Lumière 19 rue du Commerce, 71800 La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 79 61 46 https://ducrepat.com
visite d’un atelier de vitraux, classiques au plomd, Tiffany et « autres objets de lumière »

©Patrick Ducré

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