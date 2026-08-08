AGENDA · La Clayette
Visite guidée, Atelier Verre et Lumière, La Clayette
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Verre et Lumière · La Clayette
Informations pratiques
Visite guidée 18 – 20 septembre Atelier Verre et Lumière Saône-et-Loire
limité à 7 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez participer à un atelier sur les vitraux : classiques au plomb, Tiffany et « autres objets de lumière ».
Atelier Verre et Lumière 19 rue du Commerce, 71800 La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 79 61 46 https://ducrepat.com
visite d’un atelier de vitraux, classiques au plomd, Tiffany et « autres objets de lumière »
©Patrick Ducré
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Fête de l’ULM route de Charolles La Clayette 12 septembre 2026
- Cours de dessin et de peinture Adultes à La Clayette La Clayette 13 septembre 2026
- MARCHE DES CHATEAUX La Clayette 13 septembre 2026
- Visite des extérieurs et dépendances du château de La Clayette, Château de La Clayette, La Clayette 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine au château Château de La Clayette La Clayette 19 septembre 2026