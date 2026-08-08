Visite guidée, Atelier Verre et Lumière, La Clayette

Informations pratiques

Visite guidée 18 – 20 septembre Atelier Verre et Lumière Saône-et-Loire

limité à 7 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à un atelier sur les vitraux : classiques au plomb, Tiffany et « autres objets de lumière ».

Atelier Verre et Lumière 19 rue du Commerce, 71800 La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 79 61 46 https://ducrepat.com

visite d’un atelier de vitraux, classiques au plomd, Tiffany et « autres objets de lumière »

©Patrick Ducré