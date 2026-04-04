Visite guidée au cœur de l’Histoire, Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude, Saint-Claude

Visite guidée au cœur de l’Histoire Samedi 19 septembre, 14h30 Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude Jura

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez percer en famille les secrets de la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, de sa fondation en 430 à nos jours. Partez à la découverte de ses trésors cachés comme son retable ou ses stalles. Des petits jeux ludiques vous attendent à chaque étape. Cette visite guidée familiale et ludique convient très bien aux enfants dès 6 ans.

Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 place de l’Abbaye 39200 SAINT CLAUDE Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 34 24 https://www.haut-jura-saint-claude.com/ Parking à proximité.

Venez percer en famille les secrets de la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, de sa fondation en 430 à nos jours. Partez à la découverte de ses trésors cachés comme son retable ou ses…

© ALEXANDRE LEROY