Visite Guidée Au fil des artisans Parvis de la Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère

Visite Guidée Au fil des artisans

Parvis de la Collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Au XIVème siècle, Romans devient une ville active, la fabrication et le commerce du drap et du cuir sont en plein essor.

Les artisans nombreux s’installent dans le centre historique.

Parvis de la Collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

In the 14th century, Romans became an active town, with cloth and leather manufacturing and trading booming.

Numerous craftsmen settled in the historic center.

