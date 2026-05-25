Amilly

Visite guidée au Moulin Bardin

Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Visite guidée au Moulin Bardin

Le moulin Bardin dévoile, au travers de sa visite commentée, tous les secrets de fabrication de la farine du néolithique à nos jours. Durée de la visite guidée environ 1h30. 5 .

Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 93 45 90 asambamilly@gmail.com

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English :

Guided tour of Moulin Bardin

L’événement Visite guidée au Moulin Bardin Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS