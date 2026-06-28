AGENDA · Angers
Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Le Quai · Angers
Informations pratiques
Visite guidée au théâtre du Quai Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.
Le Quai Cale de la Savatte Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}]
Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.
© LE QUAI
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