Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers

Informations pratiques

Visite guidée au théâtre du Quai Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.

Le Quai Cale de la Savatte Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}]

Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.

© LE QUAI