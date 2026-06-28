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Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Le Quai · Angers

Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Quai
Adresse
Cale de la Savatte Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée au théâtre du Quai Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.

Le Quai Cale de la Savatte Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}]
Visite guidée des coulisses de ce lieu de spectacles.

© LE QUAI

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