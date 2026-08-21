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Visite guidée « Aubagne au fil du temps », Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne, Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne · Aubagne

Visite guidée « Aubagne au fil du temps », Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne
Adresse
8 cours Barthélemy, 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône

Visite guidée « Aubagne au fil du temps » 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter : son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses transformations, les grands personnages qui l’ont fait rayonner… Que vous soyez simples curieux de passage ou bien férus d’histoire, laissez-vous guider dans cette remontée dans le temps ponctuée d’anecdotes et de petites histoires… qui ont parfois fait l’Histoire avec un grand H !

Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne 8 cours Barthélemy, 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.03.49.98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdaubagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.42.03.49.98 »}]
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© Ville d’Aubagne

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