Visite guidée « Aubagne au fil du temps », Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne, Aubagne

Informations pratiques

Visite guidée « Aubagne au fil du temps » 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter : son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses transformations, les grands personnages qui l’ont fait rayonner… Que vous soyez simples curieux de passage ou bien férus d’histoire, laissez-vous guider dans cette remontée dans le temps ponctuée d’anecdotes et de petites histoires… qui ont parfois fait l’Histoire avec un grand H !

Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne 8 cours Barthélemy, 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.03.49.98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdaubagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.42.03.49.98 »}]

Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter : son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses les qui H…

© Ville d’Aubagne