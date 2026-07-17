Visite guidée autour d’un projet de vitrail de Max Ingrand et de sa restauration, Musée de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

Visite guidée autour d’un projet de vitrail de Max Ingrand et de sa restauration 19 et 20 septembre Musée de Bressuire Deux-Sèvres

Visites thématiques gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez, en exclusivité le temps d’un week-end, une nouvelle acquisition du musée de Bressuire : la maquette d’un vitrail de plus de 7 mètres de long, réalisée par Max Ingrand, l’un des plus grands maîtres verriers du XXe siècle.

Récemment restauré, ce projet de vitrail consacré à la Vierge Marie permettra d’aborder les enjeux liés à la conservation, à l’étude et à la valorisation de ce patrimoine fragile.

Musée de Bressuire 2 Place de l’Hotel de Ville, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549743224 https://www.agglo2b.fr/culture/musees/musee-de-bressuire Le Musée de Bressuire est installé dans les anciens greniers à grain de la ville. Il évoque l’histoire du territoire bressuirais au travers des découvertes archéologiques qui se sont succédées ces dernières années. D’autres aspects de la vie dans le bocage sont abordés à l’aide d’œuvres d’art majoritairement produites dans le Bressuirais (sculptures, peintures, orfèvrerie…).

Découvrez le temps de ce week-end, en exclusivité, une nouvelle acquisition du musée à Bressuire : la maquette d’un vitrail de plus de 7m de longueur par Max Ingrand, un des plus grands du XXe projet…

©muséesagglo2b – ADAGP