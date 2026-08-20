Visite guidée avec démosntration de façonnage « La Bénédiction des Calissons », Musée du Calisson, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite guidée avec démosntration de façonnage « La Bénédiction des Calissons » Samedi 19 septembre, 16h00 Musée du Calisson Bouches-du-Rhône

50 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine de la Photographie », revivez l’histoire de la plus grande célébration du Calisson d’Aix: « La Bénédiction des Calissons » !

Depuis 30 ans, chaque premier dimanche de septembre, tous les calissonniers d’Aix-en-Provence se réunissent dans le centre-ville pour célébrer notre confiserie !

Au cours d’une visite retraçant les différentes étapes de fabrication du calisson, découvrez l’histoire et les caractéristiques de cette célébration si unique. Terminez votre visite en suivant en temps réel la fabrication d’une fournée de calissons, et profitez d’une dégustation !

Visite guidée en français + dégustation + démontration de façonnage

Durée : 1h30

Tarif: Gratuit

Guided tour only in French

Musée du Calisson 5380 route d’Avignon 13089 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442392989 http://www.calisson.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson »}] Parkings sur site. Accès via les lignes de bus 240 ou 250 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence.

Tables de pique-niques.

Accès PMR

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine de la Photographie », revivez l’histoire de la plus grande célébration du Calisson d’Aix: « La Bénédiction des Calissons » !

©JulietteTreillet