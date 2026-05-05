Visite guidée avec le jardinier à 15h30, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Visite guidée avec le jardinier à 15h30 Samedi 6 juin, 15h30 Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

10€ par adulte – offert jusqu’à 17 ans et aux personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Plongez dans l’intimité du Jardin du Plessis Sasnières, classé « Jardin Remarquable », lors d’une déambulation exclusive. Loin des parcours classiques, cette visite vous invite à découvrir les secrets de cet écrin de verdure à travers le regard de celui qui le façonne au quotidien.

Profitez d’un moment d’échange pour poser vos questions et glaner des astuces pour votre propre jardin.

Que vous soyez un botaniste averti ou un simple amoureux des belles perspectives, cette rencontre est une immersion rare dans un patrimoine végétal d’exception.

Jardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33238572824 »}]

Plongez dans l’intimité du Jardin du Plessis Sasnières, classé « Jardin Remarquable », lors d’une déambulation exclusive. Loin des parcours classiques, cette visite vous invite à découvrir les secr