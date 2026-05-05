Visite guidée avec le propriétaire à 15h30, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Visite guidée avec le propriétaire à 15h30 Dimanche 7 juin, 15h30 Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

10€ par adulte – offert jusqu’à 17 ans et aux personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Et si le Jardin du Plessis Sasnières vous était conté par celui qui en détient les clefs et l’histoire ? Nous vous invitons à une parenthèse hors du temps, une visite guidée menée par le propriétaire du lieu.

Une immersion dans l’histoire et la passion :

La genèse d’un chef-d’œuvre : Découvrez comment cet écrin de verdure s’est métamorphosé au fil des décennies.

Une vision d’esthète : Apprenez-en plus sur la philosophie qui guide l’aménagement des espaces.

Cette visite est bien plus qu’une découverte botanique ; c’est un témoignage vivant sur la transmission d’un patrimoine et l’engagement d’une vie au service de la beauté.

Jardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33238572824 »}]

Et si le Jardin du Plessis Sasnières vous était conté par celui qui en détient les clefs et l’histoire ? Nous vous invitons à une parenthèse hors du temps, une visite guidée menée par le propriétai