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Visite guidée, Batterie de la Pointe, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Batterie de la Pointe · Palaiseau

Visite guidée, Batterie de la Pointe, Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Batterie de la Pointe
Adresse
16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Visite guidée 19 et 20 septembre Batterie de la Pointe Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites organisées par l’association ADPP, avec parcours balisé. En présence de l’apiculteur Jean-Luc Cottignies. Exposition de Noëlle Patry-Gosse.

Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau
Visites organisées par l’association ADPP, avec parcours balisé. En présence de l’apiculteur Jean-Luc Cottignies. Exposition de Noëlle Patry-Gosse.

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