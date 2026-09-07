Visite guidée, Batterie de la Pointe, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Batterie de la Pointe · Palaiseau
Informations pratiques
Visite guidée 19 et 20 septembre Batterie de la Pointe Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites organisées par l’association ADPP, avec parcours balisé. En présence de l’apiculteur Jean-Luc Cottignies. Exposition de Noëlle Patry-Gosse.
Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau
Visites organisées par l’association ADPP, avec parcours balisé. En présence de l’apiculteur Jean-Luc Cottignies. Exposition de Noëlle Patry-Gosse.
©
À voir aussi à Palaiseau (Essonne)
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Palaiseau 19 septembre 2026
- Découverte de la vie entre 1850 et 1950, Musée du Hurepoix, Palaiseau 19 septembre 2026
- Animations au Musée du Hurepoix, Musée du Hurepoix, Palaiseau 19 septembre 2026
- Exposition « George Sand, 150 ans de modernité », Médiathèque George Sand, Palaiseau 19 septembre 2026
- Visite guidée « Courant d’art », Hôtel de ville, Palaiseau 19 septembre 2026