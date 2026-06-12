Visite guidée Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Sèvremoine

Visite guidée Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:15:00

fin : 2026-07-11 16:45:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Une visite guidée pour comprendre l’histoire des Guerres de Vendée et leur empreinte sur le territoire de Torfou à l’occasion du bicentenaire de la Colonne de Torfou

Accompagné d’une guide-conférencière, parcourez les lieux qui gardent la mémoire des Guerres de Vendée et découvrez comment cet épisode historique a façonné le territoire de Torfou. Au fil de la visite, paysages, monuments et récits permettent de mieux comprendre l’histoire locale et l’importance mémorielle de la Colonne de Torfou.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

A guided tour to learn about the history of the Vendée Wars and their impact on the Torfou region, in celebration of the bicentennial of the Torfou Column

L’événement Visite guidée Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges