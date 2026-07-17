Visite guidée « Bordeaux Matrimoine », Place de Tourny, Bordeaux
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Tourny · Bordeaux
Informations pratiques
Visite guidée « Bordeaux Matrimoine » Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de Tourny Gironde
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Partez à la découverte de Bordeaux sous un angle inédit lors d’une visite guidée consacrée aux femmes qui ont marqué son histoire, qu’elles soient célèbres ou tombées dans l’oubli.
De la place Tourny à la place Gambetta, parcourez les lieux remarquables du centre-ville et découvrez des anecdotes, des destins singuliers et un regard renouvelé sur le matrimoine bordelais.
Durée : 1h30.
Participation sur réservation uniquement.
—
Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Place de Tourny 1 place de Tourny, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fannysalles.omg@gmail.com »}]
Partez à la découverte de Bordeaux sous un angle inédit à travers une visite guidée consacrée aux femmes qui ont marqué son histoire, qu’elles soient célèbres ou tombées dans l’oubli. En parcourant à…
©
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de jeux avec un ludothécaire (6-12 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 17 juillet 2026
- Visite : « cherche et trouve » médiéval, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 17 juillet 2026
- Alice haute comme trois portes, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 17 juillet 2026
- Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux 17 juillet 2026
- PARCOURS PHOTO 6, Sésame, Bordeaux 17 juillet 2026