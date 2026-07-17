Visite guidée « Bordeaux Matrimoine », Place de Tourny, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée « Bordeaux Matrimoine » Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de Tourny Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de Bordeaux sous un angle inédit lors d’une visite guidée consacrée aux femmes qui ont marqué son histoire, qu’elles soient célèbres ou tombées dans l’oubli.

De la place Tourny à la place Gambetta, parcourez les lieux remarquables du centre-ville et découvrez des anecdotes, des destins singuliers et un regard renouvelé sur le matrimoine bordelais.

Durée : 1h30.

Participation sur réservation uniquement.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Place de Tourny 1 place de Tourny, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fannysalles.omg@gmail.com »}]

Partez à la découverte de Bordeaux sous un angle inédit à travers une visite guidée consacrée aux femmes qui ont marqué son histoire, qu’elles soient célèbres ou tombées dans l’oubli. En parcourant à…

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