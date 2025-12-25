Visite guidée : Bouchers et ogresses au coeur de Paris, Square Jean-Bidaut Paris

Qu’est-ce qu’un boucher, au sens propre et au sens figuré ? Et qu’est-ce qu’une ogresse alors ? Tous les sens de ces deux mots vont être explorés au fil de la balade.

Nous parlerons de criminel·les et de crimes, mais aussi de faits policiers marquants qui ont changé le cours de la justice. Nous évoquerons aussi les bouchers, les vrais bouchers, et comment le commerce de la viande était géré, ainsi que l’apparition de mesures d’hygiène autour. Nous parlerons aussi de l’histoire de la médecine, et de bien d’autres choses encore !

Une visite guidée dans le Paris sombre des crimes, des monstres et des tueuses…

Le dimanche 24 mai 2026

de 10h00 à 13h00

Le samedi 21 mars 2026

de 10h00 à 13h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

payant

17 € par personne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T15:00:00+01:00

fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-18T14:00:00+02:00_2026-01-18T17:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T13:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T13:00:00+02:00

Square Jean-Bidaut 18 rue de la Lune 75002 Paris

