Visite guidée – Camp celtique de la Bure, Col de la Crénée, Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée – Camp celtique de la Bure Dimanche 20 septembre, 09h30 Col de la Crénée Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le camp celtique de la Bure fait partie des nombreux sites de hauteur fortifiés gaulois et gallo-romains bordant la vallée de la Haute-Meurthe. Découvrez ce lieu historique et ses impressionnants vestiges archéologiques au fil d’une balade de 4 kilomètres dans la forêt surplombant Saint-Dié.

Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

Col de la Crénée Col de la Crénée, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 42 22 22 http://www.vosges-portes-alsace.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 42 22 22 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vosges-portes-alsace.fr »}] Le col de la Crénée, situé à 550 mètres d’altitude dans le massif des Vosges, relie les communes de Denipaire et La Pêcherie, près de Saint-Dié-des-Vosges. Ce passage forestier, accessible par des sentiers balisés, offre des vues panoramiques sur la vallée du Hure et les hauteurs du Ban-de-Sapt. À proximité, une fontaine sculptée d’un pic-vert et des aires de repos invitent à la détente. Le col est intégré à des circuits de randonnée, notamment ceux menant au camp celtique de la Bure et à la fontaine du Cœur, offrant ainsi une immersion dans la nature vosgienne. parking du col de la Crenée , sentier balisé de 4 km à 20min de marche du site

Le camp celtique de la Bure fait partie des nombreux sites de hauteur fortifiés gaulois et gallo-romains bordant la vallée de la Haute-Meurthe. Découvrez ce lieu historique et ses impressionnants au …

©Birgit Bernard