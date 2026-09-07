UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castelnaudary

Visite guidée : « Castelnaudary et ses anecdotes », Office de tourisme, Castelnaudary

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme · Castelnaudary

Visite guidée : « Castelnaudary et ses anecdotes », Office de tourisme, Castelnaudary

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
Place de la République, 11400 Castelnaudary
Ville
11400 Castelnaudary
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Limité à 40 personnes.

Visite guidée : « Castelnaudary et ses anecdotes » Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Aude

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite commentée vous invite à découvrir Castelnaudary sous un angle inédit, à travers ses petites histoires et ses grands secrets.
À l’image des recettes de nos grands-mères, où chaque ingrédient compte, la ville recèle une multitude de détails qui font toute sa saveur. Entre rumeurs, anecdotes, confidences et révélations, partez à la rencontre d’un patrimoine riche d’histoires méconnues.
Sur inscription préalable obligatoire auprès de l’Office de tourisme.
Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Office de tourisme Place de la République, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie 04 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.com/ https://www.facebook.com/castelnaudarytourisme/;https://www.instagram.com/castelnaudarytourisme/ Parking gratuit sur place.
Cette visite commentée vous emmènera à la découverte des secrets de Castelnaudary.

©Coline Avargues

À voir aussi à Castelnaudary (Aude)