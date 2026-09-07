Visite guidée : « Castelnaudary et ses anecdotes », Office de tourisme, Castelnaudary

Informations pratiques

Visite guidée : « Castelnaudary et ses anecdotes » Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Aude

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite commentée vous invite à découvrir Castelnaudary sous un angle inédit, à travers ses petites histoires et ses grands secrets.

À l’image des recettes de nos grands-mères, où chaque ingrédient compte, la ville recèle une multitude de détails qui font toute sa saveur. Entre rumeurs, anecdotes, confidences et révélations, partez à la rencontre d’un patrimoine riche d’histoires méconnues.

Sur inscription préalable obligatoire auprès de l’Office de tourisme.

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Office de tourisme Place de la République, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie 04 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.com/ https://www.facebook.com/castelnaudarytourisme/;https://www.instagram.com/castelnaudarytourisme/ Parking gratuit sur place.

Cette visite commentée vous emmènera à la découverte des secrets de Castelnaudary.

©Coline Avargues