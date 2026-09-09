VISITE GUIDEE CATHEDRALE ET EGLISE DES VIGNERES, Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, Cavaillon

Informations pratiques

VISITE GUIDEE CATHEDRALE ET EGLISE DES VIGNERES 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Vaucluse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

LE MOYEN AGE RÉIMAGINÉ » DU 19e SIECLE :

EXEMPLES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VERAN ET DES ÉGLISES DES VIGNÈRES (CHAPELLE NOTRE-DAME ET ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION)

Visites guidées gratuites

Au 19ème siècle Cavaillon est une ville en pleine mutation : le quartier cathédral ou le hameau des Vignères n’échappent pas à la règle.

La place Cabassole est remodelée et l’ancienne Cathédrale, malmenée par le temps, fait peau neuve. Elle se pare alors de nouveaux décors d’inspiration médiévale et profite des progrès de l’industrialisation : inserts métalliques et tirants de fer parsèment la construction.

Quant aux Vignères, la chapelle romane Notre-Dame est transformée, mais, s’avérant trop petite, le hameau se dote d’une église néo-gothique.

Entre vision romantique, pastiche ou restitution idéale, c’est ce Moyen Âge rêvé et réimaginé que nous allons découvrir, une aventure qui nous mènera sur la piste de personnages hauts en couleurs : l’Abbé Terris ou encore les frères Virebent.

-Samedi et dimanche

14h-15h30 à la Cathédrale (RDV sur le parvis)

16h30-18h aux Vignères (RDV devant l’église paroissiale puis chapelle)

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Place Voltaire, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cavaillon.fr/la-cathédrale.html La cathédrale, située au cœur de la vieille ville, remonte au Moyen Âge. L’édifice primitif de la fin du XIe siècle fut agrandi au siècle suivant pour atteindre les dimensions actuelles.

On peut admirer de nombreuses œuvres peintes dans les chapelles latérales : Daret, Nicolas et Pierre Mignard ou encore Parrocel. Son cloître, havre de paix et de fraîcheur, originellement situé entre l’église cathédrale et celle des chanoines – aujourd’hui disparue – fut construit dès le début du XIIIe siècle.

LE MOYEN AGE RÉIMAGINÉ » DU 19e SIECLE :

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