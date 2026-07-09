Visite guidée Cezanne pour les minots Office de tourisme de Gardanne Gardanne
mardi 27 octobre 2026 · Office de tourisme de Gardanne · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Visite guidée Cezanne pour les minots
Mardi 27 octobre 2026 de 10h à 11h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 11:00:00
Date(s) :
2026-10-27
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite familiale en extérieur avec mini-atelier, spécialement conçue pour les enfants de 8 ans à 12 ans.
Sais-tu que le célèbre peintre Paul Cezanne a habité Gardanne ? Ses tableaux de notre ville sont exposés dans de grands musées aux Etats-Unis. Mais pas besoin d’aller si loin pour les découvrir, viens avec nous te balader sur la Promenade Cezanne ! On te fera découvrir des reproductions des tableaux, on t’expliquera comment il combinait les couleurs et utilisait les formes géométriques comme personne ne l’avait fait avant lui, et surtout, on s’amusera à dessiner à sa manière ! Mets tes baskets petit curieux, et viens nous rejoindre avec ta famille, pour devenir incollable sur Paul Cezanne !
Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un ou deux adultes maximum et placés sous leur surveillance.
Tarif enfant 5 €. Tarif accompagnant adulte 2 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Gardanne Tourist Office offers a family outdoor tour with mini-workshop, specially designed for children aged 8 to 12.
L’événement Visite guidée Cezanne pour les minots Gardanne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de Gardanne
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