Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord
Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord mercredi 1 juillet 2026.
Chambord
Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins
Chambord Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier
Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier. Durée 1h30. Visite qui nécessite de se déplacer régulièrement. 6 .
Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org
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English :
A journey through the castle’s surroundings via the history of a landscape shaped by human hands since the time of Francis I
L’événement Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41
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