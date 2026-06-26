Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord mercredi 1 juillet 2026.

Chambord

Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins

Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier

Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier. Durée 1h30. Visite qui nécessite de se déplacer régulièrement. 6 .

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey through the castle’s surroundings via the history of a landscape shaped by human hands since the time of Francis I

L’événement Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41