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Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord

Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord

Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord mercredi 1 juillet 2026.

Ville
41250 Chambord
Département
Loir-et-Cher
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif
6 6 9 6 Tarif de base plein tarif

Chambord

Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins

Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier
Une découverte des abords du château à travers l’histoire d’un paysage façonné par l’homme depuis François Ier. Durée 1h30. Visite qui nécessite de se déplacer régulièrement. 6  .

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00  info@chambord.org

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English :

A journey through the castle’s surroundings via the history of a landscape shaped by human hands since the time of Francis I

L’événement Visite guidée Chambord au fil du village et des jardins Chambord a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41

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