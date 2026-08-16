Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence, Chapelle Notre Dame Tence, Tence

Informations pratiques

Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre Dame Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rendez-vous devant le monument aux morts

Chapelle construite au XIXè siècle.

Vitraux, vierge, tableaux.

Chapelle Notre Dame Tence grande rue 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/offres/chapelle-notre-dame-tence-fr-4626837/ Parking place du Chatiague

Rendez-vous devant le monument aux morts

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