Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence, Chapelle Notre Dame Tence, Tence
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame Tence · Tence
Informations pratiques
Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre Dame Tence Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Rendez-vous devant le monument aux morts
Chapelle construite au XIXè siècle.
Vitraux, vierge, tableaux.
Chapelle Notre Dame Tence grande rue 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/offres/chapelle-notre-dame-tence-fr-4626837/ Parking place du Chatiague
Rendez-vous devant le monument aux morts
© Office de tourisme du Haut-Lignon
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