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Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence, Chapelle Notre Dame Tence, Tence

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame Tence · Tence

Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence, Chapelle Notre Dame Tence, Tence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre Dame Tence
Adresse
grande rue 43190 Tence
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire

Visite guidée Chapelle Notre Dame Tence Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre Dame Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rendez-vous devant le monument aux morts
Chapelle construite au XIXè siècle.
Vitraux, vierge, tableaux.

Chapelle Notre Dame Tence grande rue 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/offres/chapelle-notre-dame-tence-fr-4626837/ Parking place du Chatiague
Rendez-vous devant le monument aux morts

© Office de tourisme du Haut-Lignon

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